Первая женщина-премьер Швеции подала в отставку через семь часов после избрания

Магдалена Андерссон. Фото: FREDRIK PERSSON/TT News Agency/AFP via Getty Images

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку через семь часов после назначения на пост.

Radio Sweden передает, что причиной ухода с поста премьер-министра стал выход Партии охраны окружающей среды из коалиции после того, как депутаты отказались поддержать предложенный ими проект бюджета.

При этом "зеленые" заявили, что не возражают против формирования однопартийного правительства социал-демократов во главе с Андерссон.

"Я заявила спикеру, что все еще готова стать премьер-министром, но в социал-демократическом однопартийном правительстве", – передает слова Андерссон издание Aftonbladet.

Накануне лидер правящей Социал-демократической партии Магдалена Андерссон избрана премьер-министром Швеции. Семь лет назад Андерссон возглавила Министерство финансов Швеции, также став первой женщиной на этой должности в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943866-pervaya-zhenschina-premer-shvetsii-podala-v-otstavku-cherez-sem-chasov-posle-izbraniya/