Премьером Швеции впервые в истории избрали женщину

Магдалена Андерссон. Фото: FREDRIK PERSSON/TT News Agency/AFP via Getty Images

Лидер правящей Социал-демократической партии Магдалена Андерссон избрана премьер-министром Швеции, передает РИА Новости.

Магдалена Андерссон стала первой женщиной в истории Швеции, занявшей этот высокий пост. Ее кандидатуру поддержали 117 депутатов, против нее проголосовали 174 члена парламента, еще 57 парламентариев воздержались от голосования.

Семь лет назад Андерссон возглавила Министерство финансов Швеции, также став первой женщиной на этой должности в стране.

Стефан Левен, экс-глава шведского правительства, покинул должность двумя неделями ранее. Помимо этого, он ушел в отставку с поста главы Социал-демократической партии.

Напомним, впервые в истории США женщина была избрана на пост министра финансов. Ею стала Джанет Йеллен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943744-premerom-shvetsii-vpervye-v-istorii-izbrali-zhenschinu/