"Не дадим замерзнуть": Лукашенко наколол дрова "для жителей Европы"

Александр Лукашенко рубит дрова. Кадр из видео: t.me/pul_1

Видео с участием президента Беларуси, который колет дрова, опубликовали в Telegram-канале "Пул Первого". На опубликованных кадрах Александр Лукашенко размышляет об энергетическом кризисе в Европе.

На кадрах видео Александр Лукашенко вместе с бизнесменом Сергеем Тетериным, которого президент Беларуси называет Семеныч, колют большие бревна, беседуя о ситуации с энергоресурсами в Европе.

"Не дадим, Семеныч, Европе замерзнуть. Поможем нашим братьям. Может, и они когда-то нам помогут", - заявляет Лукашенко перед тем, как ударить топором по бревну.

После президент Беларуси хвалит дрова, которые он заготавливает, отмечая, что "елка тягучая".

" Главное, чтобы в Польше (президент Анджей - прим.ред.) Дуда и (премьер-министр Матеуш - прим.ред.) Моравецкий не замерзли, это наши соседи, может, одумаются", - размышляет Лукашенко.

Недавно мы писали, что дефицит дров возник в Германии из-за роста цен на газ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987776-ne-dadim-zamerznut-lukashenko-nakolol-drova-dlya-zhiteley-evropy/