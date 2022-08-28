Дефицит дров возник в Германии из-за роста цен на газ

Дрова: pixabay.com

Рост цен на природный газ заставляет европейцев искать альтернативные источники энергии. В Германии, где домохозяйствам грозит увеличение счетов за газ на 480 евро, люди стали запасать дрова, передает Quartz.

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Европа переживает самый тяжелый за последние несколько десятилетий энергетический кризис. Правительства пытаются найти замену российскому газу и сократить расходы промышленных компаний. Потребителям также приходится приспосабливаться к новой реальности. Так, в Германии количество запросов в Google со словом "дрова" достигло рекордного уровня.

Почти 50% домов в Германии отапливаются природным газом, еще 25% — мазутом. Дрова для отопления домов использовали всего 6% граждан. Но в этом году этот показатель увеличится. Федеральная ассоциация производителей дров Германии заявила, что рынок полностью истощен. Все дрова раскуплены. По данным ассоциации, ранее 80% дров, реализуемых внутри страны, закупались у местных производителей. Теперь немецкие поставщики закупаются в Польше.

Чтобы снизить ажиотаж, поставщики ограничили продажу дров: не более трех ящиков на одного человека. При этом процесс сушки древесины достаточно длительный. Он может занимать от шести месяцев до года. Это также может спровоцировать дополнительный дефицит на рынке. Если же древесина высушена плохо, то из-за высокого содержания влаги она не будет нормально гореть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1985132-defitsit-drov-voznik-v-germanii-iz-za-rosta-tsen-na-gaz/