Глава МВД Великобритании подала в отставку после победы Трасс

Прити Пател. Фото: Andrew Boyers - WPA Pool/Getty Images

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател направила письмо об отставке действующему премьер-министру Борису Джонсону, об этом она сообщила на странице в Twitter.

"Я поздравляю Лиз Трасс с тем, что ее избрали нашим новым лидером, и я поддержу ее как нашего нового премьер-министра. Мой выбор – продолжить служить стране и округу Уитхем с задней скамьи, когда Лиз вступит в должность и будет назначен новый министр внутренних дел", – написала Пател.

Она отметила, что будет оказывать поддержку новому премьер-министру страны.

Таким образом, Пател стала первым министром, заявившим об отставке после избрания Трасс на пост премьера Великобритании.

Напомним, 56-м премьер-министром Соединенного Королевства стала Лиз Трасс. По результатам голосования, Трасс получила 81 326 голосов. Ее оппонент Риши Сунак набрал 60 399 голосов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986317-glava-mvd-velikobritanii-podala-v-otstavku-posle-pobedy-trass/