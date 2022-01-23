Берлускони отказался баллотироваться в президенты Италии

Сильвио Берлускони. Фото: Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони отказался от намерения выдвигать свою кандидатуру на выборах президента страны.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на итальянские СМИ, об этом стало известно в ходе онлайн-встречи представителей партии "Вперед, Италия". Сам Берлускони, который является лидером партии, участия во встрече не принял, заявление от его имени зачитала сенатор Личия Ронцулли.

"Мы выдвинем общее предложение в рамках правого центра, способное обеспечить максимально возможный консенсус", - цитирует издание обращение политика

Отмечается, что Берлускони провел онлайн-совещание с руководством своей партии и министрами, представляющими партию в кабмине, днем ранее. В ходе встречи второе лицо во "Вперед, Италия" Антонио Таяни заявил, что курсом партии является продолжение работы нынешнего премьера Марио Драги, который многими аналитиками рассматривается как возможный будущий президент республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952515-berluskoni-otkazalsya-ballotirovatsya-v-prezidenty-italii/