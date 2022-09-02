Застрявшее в Босфорском проливе судно с украинским зерном сняли с мели

Судно Lady Zehma. Фото: twitter.com/kiyiemniyet

В Босфорском проливе застряло судно с украинским зерном. Позже сухогруз Lady Zehma, который направлялся из Черноморска в Стамбул, был снят с мели, передает Maritime Executive.

По данным береговой охраны Турции, 173-метровое судно Lady Zehma село на мель в Босфоре из-за отказа руля. В результате судоходное движение по проливу было временно перекрыто. Генеральное управление береговой безопасности Турции направило к месту происшествия спасательные буксиры.

Отмечается, что по состоянию на вечер четверга, 1 сентября, судно шло на медленном ходу в сопровождении нескольких буксиров.

Сухогруз направлялся из Черноморска в Стамбул.

Ранее нефтяной танкер Affinity V под флагом Сингапура сел на мель в Суэцком канале. Судно направлялось из Португалии в Саудовскую Аравию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985829-zastryavshee-v-bosforskom-prolive-sudno-s-ukrainskim-zernom-snyali-s-meli/