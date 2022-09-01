Нефтяной танкер сел на мель в Суэцком канале

Танкер Affinity V. Фото: Marinetraffic.com/Claudio Ritossa

Нефтяной танкер Affinity V под флагом Сингапура сел на мель в Суэцком канале. Судно направлялось из Португалии в Саудовскую Аравию, передает Lenta.ru со ссылкой на Al Arabiya.

Сообщается, что 250-метровое судно Affinity V село на мель 31 августа около 19:15 по местному времени (22:15 по Нур-Султану), из-за чего судоходство было приостановлено.

Танкер направлялся из Португалии в Саудовскую Аравию

Позже стало известно, что в Суэцком канале сняли с мели танкер, который прервал навигацию. Причиной инцидента стали неполадки в рулевом управлении судна, передает РИА Новости со ссылкой на Youm7.

"Не так давно сотрудникам администрации Суэцкого канала удалось снять с мели судно в навигационных водах Суэцкого канала. Судоходство возобновится в обычном режиме", – пишет издание.

Напомним, в марте прошлого года в Суэцком канале, условно разделяющем Евразию и Африку, огромный контейнеровоз компании Evergreen сел на мель поперек водоема и полностью перекрыл движение. Контейнеровоз направлялся из Китая в Нидерланды (Роттердам).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985611-neftyanoy-tanker-sel-na-mel-v-suetskom-kanale/