Италия арестовала 11 вилл российского миллиардера

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Власти Италии арестовали 11 вилл российского миллиардера Вячеслава Кантора на северо-восточном побережье Сардинии. Некоторые дома были приобретены у семьи бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони, передает РБК со ссылкой на L’Unione Sarda.

Отмечается, что Совет Европы распорядился конфисковать активы российского миллиардера в Порто-Ротондо еще в апреле, когда против Кантора были введены санкции. Однако процесс был завершен только в августе.

Среди арестованных объектов недвижимости на курорте Порто-Рондо – виллы, которые ранее принадлежали ближайшим родственникам экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. Это дома, которые были куплены у матери Берлускони и его младшего брата.

Ранее финансовая полиция Италии конфисковала недвижимость стоимостью 105 млн евро, которая принадлежала экс-гонщику Формулы-1 Никите Мазепину и его отцу, олигарху Дмитрию Мазепину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985701-italiya-arestovala-11-vill-rossiyskogo-milliardera/