Бельгия выступила против запрета на выдачу виз гражданам России

Аджа Лябиб. Фото: Olivier Matthys/Getty Images

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, комментируя предложение о запрете туристических виз для россиян, выступила против полной изоляции граждан России, передает РИА Новости.

"Нам представляется важным, чтобы усилия были направлены против конкретных людей, которые поддерживают (события в Украине. – Прим. ред.) <...> и пытаются обойти экономические санкции, которые мы приняли. <...> Мы не хотим привести к полной изоляции российского населения", – заявила Лябиб перед заседанием глав МИД Евросоюза в Праге.

Отмечается, что главы МИД ЕС будут обсуждать визовый вопрос на неформальной встрече в Праге 30 и 31 августа.

Ранее стало известно, что правительство Чехии предложит приостановить упрощенный визовый режим для российских и белорусских граждан, посещающих Евросоюз.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что они, наоборот, не планируют вводить визовые ограничения для граждан России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985525-belgiya-vystupila-protiv-zapreta-na-vydachu-viz-grazhdanam-rossii/