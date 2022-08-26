Чехия предложит ЕС приостановить упрощенный визовый режим для россиян

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Правительство Чехии на следующей неделе предложит приостановить упрощенный визовый режим для российских и белорусских граждан, посещающих Евросоюз, передает Bloomberg.

Глава МИД Чехии Ян Липовский сообщил, что правительство Чехии, которое в настоящее время председательствует в ЕС, предложит полностью приостановить действие соглашений об упрощении визового режима с Россией и Беларусью на встрече министров иностранных дел в Праге на следующей неделе.

"Это позволит россиянам и белорусам и дальше подавать заявки на краткосрочный въезд, но увеличит время обработки виз, потребует больше документации и повысит затраты с 35 до 80 евро", – сказал он.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что они не планируют вводить визовые ограничения для граждан России. При этом ряд европейских стран высказались за введение ограничений на выдачу виз россиянам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984940-chehiya-predlozhit-es-priostanovit-uproschennyy-vizovyy-rezhim-dlya-rossiyan/