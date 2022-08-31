"Мы, немцы, в огромном долгу перед ним": Шольц выразил соболезнования из-за смерти Горбачева

Михаил Горбачев. Фото: Ralf Juergens/Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц на своей странице в Twitter выразил соболезнования из-за смерти первого президента СССР Михаила Горбачева. Он отметил, что немцы в долгу перед политиком.

"Михаил Горбачев умер. Вместе с ним умер смелый реформатор, дальновидный политик и государственный деятель. Его смелость в отношении перемен, стремление к прозрачности и неукротимый характер выделяли его среди других", – говорится в публикации.

По словам Шольца, на своей родине Горбачев "не получил должного уважения и признательности". Он добавил, что "Германия склоняется перед ним".

"Мы, немцы, в огромном долгу перед ним, потому что его политика перестройки заложила основу для преодоления холодной войны, расчистки пограничных деревьев и воссоединения Европы и Германии", – написал канцлер ФРГ.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил соболезнования в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева и высоко оценил его роль в развитии движения ядерного разоружения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985519-my-nemtsy-v-ogromnom-dolgu-pered-nim-sholts-vyrazil-soboleznovaniya-iz-za-smerti-gorbacheva/