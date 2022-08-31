Премьер Японии отметил вклад Горбачева в движение ядерного разоружения

Михаил Горбачев. Фото: VITALY ARMAND/AFP via Getty Images

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил соболезнования в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева и высоко оценил его роль в развитии движения ядерного разоружения, передает РИА Новости.

"Он сыграл важную роль для восстановления ситуации с разделением Европы и противостоянием Запада и Востока после Второй мировой войны. Впервые достиг соглашения с США о сокращении ядерных вооружений, он является тем человеком, который привел к окончанию "холодной войны", – сказал Кисида.

Как отметил японский премьер, Горбачев приезжал в Японию в 1991-1992 годах, тогда он посетил Нагасаки и Хиросиму. По словам Кисиды, политик оставил после себя большие достижения.

"У него было широкое стратегическое мышление и решимость для исполнения (задуманного). Я считаю, что роль, которую сыграл Горбачев, очень велика и вновь выражаю чувства скорби и соболезнования в связи с его кончиной", – добавил премьер-министр Японии.

Ранее президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с кончиной первого президента СССР Михаила Горбачева. Он назвал его человеком выдающихся взглядов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985448-premer-yaponii-otmetil-vklad-gorbacheva-v-dvizhenie-yadernogo-razoruzheniya/