Байден выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

Михаил Горбачев. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Американский президент Джо Байден выразил соболезнования в связи с кончиной первого президента СССР Михаила Горбачева. Он назвал его человеком выдающихся взглядов, говорится на сайте Белого дома.

"Михаил Горбачев был человеком выдающихся взглядов", – говорится в заявлении Байдена.

По словам президента США, будучи сенатором, он видел, как Горбачев добился успеха в прекращении гонки ядерных вооружений и демократических преобразованиях в стране. Первый президент СССР верил, что гласность и перестройка – это не просто лозунги.

"Это были действия редкого лидера – человека, обладавшего воображением, чтобы увидеть возможность иного будущего, и мужеством, чтобы рискнуть всей своей карьерой ради его достижения. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей", – отметил глава США.

Байден рассказал, что в 2009 году Горбачев посетил Белый дом, где они долго говорили о работе двух государств по сокращению ядерных арсеналов США и России.

"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям, а также всем людям, которые выиграли от его веры в лучший мир", – говорится в заявлении американского лидера.

Ранее подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что опечален смертью Михаила Горбачева, он всегда восхищался его мужеством и честностью. Другие мировые лидеры также прокомментировали смерть Горбачева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985426-bayden-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-gorbacheva/