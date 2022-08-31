Мировые лидеры прокомментировали смерть Михаила Горбачева

Михаил Горбачев. Фото: Ralf Juergens/Getty Images

В Москве на 92-м году жизни после продолжительной болезни скончался первый президент СССР Михаил Горбачев. Мировые лидеры выразили соболезнования и прокомментировали смерть Горбачева.

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на своей странице в Twitter заявил, что опечален смертью Михаила Горбачева, а также он всегда восхищался его мужеством и честностью.

"Я опечален известием о смерти Горбачева. Я всегда восхищался его мужеством и честностью, которые он проявил, доведя холодную войну до мирного завершения", – говорится в его публикации.

Британский премьер добавил, что во время войны в Украине "его неустанное стремление открыть советское общество остается примером для всех нас".

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что приверженность Горбачева миру в Европе изменила общую историю.

"Мои соболезнования в связи с кончиной Михаила Горбачева, человека мира, чей выбор открыл россиянам путь свободы. Его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю", – написал французский лидер в Twitter.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter, что Горбачев своими действиями открыл путь к свободной Европе.

"Михаил Горбачев был авторитетным и уважаемым лидером. Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса. Это открыло путь к свободной Европе. Это наследие – то, которое мы не забудем", – говорится в сообщении.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в своей публикации в Twitter, что первый президент СССР повлиял на сближение Востока и Запада.

"Михаил Горбачев, как никто другой, повлиял на сближение Востока и Запада после падения железного занавеса в Европе и окончания холодной войны. Да покоится он с миром", – написал он.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони подчеркнул, что Горбачев был человеком, который изменил историю ХХ века.

"Михаил Горбачев – человек, изменивший историю XX века. Будет не хватать его дальновидности и спокойной рассудительности, особенно в это сложное время в международной политике", – говорится в его публикации в Twitter.

Глава МИД и кандидат на пост премьера Великобритании Лиз Трасс на своей странице в Twitter назвала Горбачева выдающимся государственным деятелем, который внес огромный вклад в глобальную безопасность и стабильность, работая с западными лидерами над прекращением холодной войны.

"Сейчас, более чем когда-либо, это наследие сотрудничества и мира должно восторжествовать", – написала она.

Председатель Генассамблеи ООН Абдулла Шахид сообщил, что скорбит в связи с кончиной Горбачева, передает РИА Новости.

"Опечален известием о кончине Михаила Горбачева, последнего советского президента и лауреата Нобелевской премии мира (1990 года), который встал на путь радикальных реформ, которые также привели к окончанию холодной войны без кровопролития", – говорится в его заявлении.

Ранее сообщалось, что Михаила Горбачева могут похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с женой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985417-mirovye-lidery-prokommentirovali-smert-gorbacheva/