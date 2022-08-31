Умер Михаил Горбачев

Михаил Горбачев. Фото: Sean Gallup/Staff/Getty Images

Умер первый президент СССР Михаил Горбачев. Политик скончался на 92-м году жизни - информацию об этом подтвердили в Центральной клинической больнице.

"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", - сообщили в ЦКБ корреспондентам РИА Новости.

Как заявил источник, близкий к семье, Михаила Горбачева могут похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с женой.

"Похоронят, скорее всего, на Новодевичьем кладбище. Он хотел быть похороненным рядом с Раисой", - заявил источник корреспондентам.

В то же время представитель Горбачев-Фонда Владимир Поляков отметил, что вопрос о дате похорон "будет решать семья".

В Кремле прокомментировали смерть Горбачева.

"Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева. Утром он направит телеграмму соболезнований родным и близким", - сообщил Дмитрий Песков.

О смерти первого президента СССР высказался и генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, Горбачев изменил ход истории.

"Я глубоко опечален известием о кончине Михаила Горбачева, единственного в своем роде государственного деятеля, изменившего ход истории. Он сделал больше, чем кто-либо другой, для мирного окончания холодной войны", - говорится в заявлении генсека ООН.

Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края.

В 1955 году закончил юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 1967 году — заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного института.

В 1985 году на внеочередном пленуме ЦК КПСС Горбачева избрали генеральным секретарем, с 1 октября 1988 года он также занимал и пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

В 1990 году на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР Горбачева избрали первым и последним президентом Советского Союза.

25 декабря 1991 года после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985411-umer-mihail-gorbachev/