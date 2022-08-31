Умер Михаил Горбачев
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Умер первый президент СССР Михаил Горбачев. Политик скончался на 92-м году жизни - информацию об этом подтвердили в Центральной клинической больнице.
"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", - сообщили в ЦКБ корреспондентам РИА Новости.
Как заявил источник, близкий к семье, Михаила Горбачева могут похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с женой.
"Похоронят, скорее всего, на Новодевичьем кладбище. Он хотел быть похороненным рядом с Раисой", - заявил источник корреспондентам.
В то же время представитель Горбачев-Фонда Владимир Поляков отметил, что вопрос о дате похорон "будет решать семья".
В Кремле прокомментировали смерть Горбачева.
"Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева. Утром он направит телеграмму соболезнований родным и близким", - сообщил Дмитрий Песков.
О смерти первого президента СССР высказался и генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, Горбачев изменил ход истории.
"Я глубоко опечален известием о кончине Михаила Горбачева, единственного в своем роде государственного деятеля, изменившего ход истории. Он сделал больше, чем кто-либо другой, для мирного окончания холодной войны", - говорится в заявлении генсека ООН.
Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края.
В 1955 году закончил юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 1967 году — заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного института.
В 1985 году на внеочередном пленуме ЦК КПСС Горбачева избрали генеральным секретарем, с 1 октября 1988 года он также занимал и пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР.
В 1990 году на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР Горбачева избрали первым и последним президентом Советского Союза.
25 декабря 1991 года после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985411-umer-mihail-gorbachev/