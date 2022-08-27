Лавров заявил о миролюбивом внешнеполитическом курсе России

Сергей Лавров. Фото: Georg Hochmuth/Contributor/Getty Images

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Глобальном форуме молодых дипломатов в Казани заявил, что Москва сохраняет миролюбивый внешнеполитический курс, передает РИА Новости.

"Россия - крупнейшая евразийская и евро-тихоокеанская держава, государство-цивилизация - продолжает реализовывать миролюбивый внешнеполитический курс, продвигать положительную, объединительную, устремленную в будущее глобальную и региональную повестку дня", - сказал Лавров.

Глава российского МИД признал, что за последнюю четверть века международная арена претерпела "тектонические сдвиги", а "современный мир объективно многополярен" и эту геополитическую реальность невозможно игнорировать.

Также дипломат выразил мнение, что диалог необходимо активизировать, особенно в сегодняшних условиях.

"Сегодня диалог надо не сворачивать, а, наоборот, активизировать", - сказал Лавров.

Он добавил, что роль дипломатии при этом должна возрастать.

"Трудно переоценить в этой связи потенциал классической дипломатии, предполагающей выверенные компромиссы и баланс интересов. Убежден: ее роль объективно должна возрастать", - выразился он.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил мнение, что мирные переговоры с Россией сейчас невыгодны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985171-lavrov-zayavil-o-mirolyubivom-vneshnepoliticheskom-kurse-rossii/