Медведев заявил, что Россия не будет возражать против восстановления отношений с Европой

Дмитрий Медведев. Фото: ZYRYANOVA/SPUTNIK/AFP via Getty Images

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что их страна не будет возражать, если западные государства захотят восстановить с ней отношения, передает РИА Новости со ссылкой на LCI.

"Если политики Европы захотят восстановить отношения, мы, конечно, возражать не будем – не мы же все это приняли, не мы все эти решения вырабатывали", – сказал Медведев.

Он отметил, что на данный момент Европа тоже неоднородна.

"Есть страны, которые находятся в фарватере американской политики, которые полностью встроены в систему "сюзерен-вассал": страны Прибалтики, Польша, которые только и ждут сигнала из-за океана. Есть страны с гораздо более самостоятельной политикой, хотя есть и североатлантическое единство", – добавил зампред Совбеза России.

При этом Медведев сказал, что хотя Франция также действует в этой системе координат, но у нее "хотя бы нет такой истеричной, абсолютно запредельной русофобии".

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о вероятности начала ядерной войны между Россией и НАТО, а также обвинил западных лидеров в запугивании своего населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985076-medvedev-zayavil-chto-rossiya-ne-budet-vozrazhat-protiv-vosstanovleniya-otnosheniy-s-evropoy/