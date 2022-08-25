Подозреваемого в дискредитации российской армии экс-мэра Екатеринбурга доставили в суд

Евгений Ройзман. Фото: Brendan Hoffman/Getty Images

Задержанного бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которого подозревают в дискредитации российской армии, доставили в Верх-Исетский районный суд, передает ТАСС.

Судебный процесс начнется сегодня, 25 августа, в 16:00 часов по местному времени (17:00 часов по времени Нур-Султана).

"В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступили материалы по избранию меры пресечения в отношении Ройзмана Е. В. Рассмотрение назначено на 16:00 (17:00 часов по времени Нур-Султана) 25 августа 2022 года. Судья Мамонтова Оксана Александровна", - говорится в сообщении Свердловского областного суда.

Ройзман уже доставлен в суд. Материалы по его делу поступили в районный суд города.

Напомним, экс-мэр Екатеринбурга был задержан 24 августа на 48 часов. Его подозревают в дискредитации ВС России, заведено уголовное дело.

В доме Ройзмана был произведен обыск, в ходе которого были изъяты загранпаспорт и некоторая техника.

Политик не раз выступал против войны в Украине, а также открыто поддерживал Навального и Ходорковского.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984795-podozrevaemogo-v-diskreditatsii-rossiyskoy-armii-eks-mera-ekaterinburga-dostavili-v-sud/