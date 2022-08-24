Из квартиры задержанного экс-мэра Екатеринбурга изъяли загранпаспорт и технику

Евгений Ройзман. Фото: Alexei Vladykin/AFP via Getty Images

Сотрудники правоохранительных органов в ходе обысков в квартире задержанного экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана изъяли технику и загранпаспорт, передает ТАСС.

"Изъяты смартфон, моноблок, флешки, рукописные записи, диски, заграничный паспорт, военный билет", - сказали источники в силовых структурах.

Тем временем адвокат Ройзмана Юлия Федотова считает, что бывшего мэра не будут заключать под стражу.

"Там по этой статье 280.3 [УК РФ] наказание по части первой [предусматривает] до трех лет [лишения свободы], по части второй - наказание до пяти лет [лишения свободы]. У Ройзмана не может быть части второй, <...> соответственно, это часть первая. Если это часть первая, ему не могут избирать [меру пресечения в виде заключения под] стражу, по идее, его должны освободить [после задержания]", - сказала Федотова.

Сообщается, что экс-мэр Екатеринбурга покинул свой дом в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. На нем не было наручников, утверждает корреспондент ТАСС с места событий.

Сегодня, 24 августа, в Екатеринбурге задержали экс-мэра Евгения Ройзмана. В его квартире провели обыск.

Сам Ройзман подтвердил, что против него возбудили уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России. Политик неоднократно высказывался против войны в Украине, открыто поддерживал Навального и Ходорковского.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984611-iz-kvartiry-zaderzhannogo-eks-mera-ekaterinburga-izyali-zagranpasport-i-tehniku/