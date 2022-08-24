ВВС Индии уволили трех офицеров за случайный пуск ракеты в сторону Пакистана

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Министерство обороны Индии уволило троих офицеров, которые случайно произвели пуск ракеты BrahMos в сторону Пакистана. Приказы об увольнении были вручены военным 23 августа, передает India Today.

"Следственный суд, созданный для установления обстоятельств дела, включая установление ответственности за инцидент, установил, что отклонение от стандартных оперативных процедур тремя офицерами привело к случайному запуску ракеты. Эти три офицера в первую очередь были привлечены к ответственности за инцидент", – говорится в публикации.

Отмечается, что службы капитана группы и двух командиров звена были прекращены 23 августа.

Ракета BrahMos была случайно запущена 9 марта этого года с авиабазы в Индии ​​и приземлилась на территории Пакистана в месте под названием Миан-Чанну. Правительство Пакистана заявило протест, однако власти Индии начали расследование инцидента задолго до этого.

В декабре прошлого года в индийском штате Нагаленд во время военной операции силовики по ошибке убили мирных жителей, приняв их за повстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984560-vvs-indii-uvolili-treh-ofitserov-za-sluchaynyy-pusk-rakety-v-storonu-pakistana/