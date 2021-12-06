Военные в Индии по ошибке расстреляли десятки мирных жителей

Жители деревени подожгли машины военных. Фото: Caisii Mao/NurPhoto via Getty Images

В индийском штате Нагаленд во время военной операции силовики по ошибке убили мирных жителей, приняв их за повстанцев, передает NDTV.

Как пишет издание, индийские военные получили информацию, что повстанцы, возможно, будут проезжать в районе Мон, поэтому устроили засаду в этом районе. Увидев приближающийся грузовик, силовики открыли по нему огонь. Однако в транспорте находились не боевики, а мирные жители.

Отмечается, что жители деревни пытались защитить односельчан. Они дали отпор военным, подожгли их машины, тогда силовики "в порядке самообороны" открыли огонь и по ним.

В результате происшествия погибли 15 человек, среди них – один сотрудник службы безопасности.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах выразил семьям убитых свои соболезнования и заявил, что будет следить за ходом расследования инцидента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945378-voennye-v-indii-po-oshibke-rasstrelyali-desyatki-mirnyh-zhiteley/