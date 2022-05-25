Протестующие в Ереване заблокировали резиденцию президента Армении

Протестующие у резиденции президента Армении. Фото: YouTube/NEWS AM

В Ереване продолжаются акции протесты. Демонстранты заблокировали резиденцию президента Армении, перекрыв ворота и входы в здание, передает Sputnik Армения.

Вице-спикер парламента и один из лидеров движения "Сопротивление" Ишхан Сагателян заявил, что они никого не пропустят в здание.

“Уже месяц, как в стране проходят протесты, однако человек, занимающий президентское кресло, делает вид будто ничего не происходит. Он не президент республики, а представитель “Гражданского договора”. Ни один сотрудник не должен войти в здание”, – сказал он.

Отмечается, что между полицейскими и протестующими произошла небольшая стычка, но позже обстановка стабилизировалась.

Как пишет издание, сторонники оппозиции также заблокировали здание Совета безопасности Армении.

По словам Сагателяна, секретарь Совбеза Армен Григорян оправдывает все уступки, на которые идут армянские власти в ходе переговоров с азербайджанской стороной.

Ранее протестующие в Ереване заблокировали здание МИД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970947-protestuyuschie-v-erevane-zablokirovali-rezidentsiyu-prezidenta-armenii/