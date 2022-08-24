Зеленский прокомментировал смерть российской журналистки Дарьи Дугиной

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита Крымской платформы заявил, что Украина не имеет отношения к гибели дочери Александра Дугина - Дарьи, передает УНИАН.

"Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашего государства. Нас она не интересует. И она не находится на территории Украины", - сказал украинский лидер.

Напомним, 20 августа автомобиль, в котором находилась 29-летняя журналистка Дарья Дугина, был подорван. Девушка скончалась на месте.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России подозревает в убийстве гражданку Украины Наталью Вовк, которая после содеянного скрылась в Эстонии.

В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк категорически отверг обвинения в причастности украинской стороны.

Расследовать обстоятельства смерти Дугиной призвали в ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984524-zelenskiy-prokommentiroval-smert-rossiyskoy-zhurnalistki-dari-duginoy/