В ООН призвали расследовать обстоятельства гибели российской журналистки Дугиной

Дарья Дугина. Фото: instagram.com/gelios515

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация призывает провести расследование и установить обстоятельства гибели российской журналистки Дарьи Дугиной, дочери ультраправого политолога Александра Дугина, передает РИА Новости.

"Мы призываем к проведению расследования для установления всех фактов, стоящих за гибелью госпожи Дугиной", – заявил официальный представитель генсека ООН.

Напомним, Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья, когда возвращалась с фестиваля "Традиция". Позже в Федеральной службе безопасности России заявили о раскрытии преступления. Они подозревают в убийстве гражданку Украины Наталью Вовк, которая 23 июля приехала в Россию вместе с дочерью. По данным ФСБ, после подрыва машины Вовк с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

Как пишут "Известия", вместе с Дугиной в тот вечер должен был ехать ее отец, который в последний момент передумал и сел в другой транспорт. Александр Дугин считает, что, возможно, покушение готовилось на него.

На сайте Кремля сообщается, что Путин подписал указ о награждении Дарьи Дугиной орденом Мужества посмертно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984348-v-oon-prizvali-rassledovat-obstoyatelstva-gibeli-duginoy/