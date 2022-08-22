ФСБ заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной

Дарья Дугина. Фото: twitter.com/@dariaplatonova_

Центр общественных связей ФСБ объявил, что убийство Дарьи Дугиной – дочери ультраправого политолога Александра Дугина – раскрыто. Служба считает, что к нему причастны украинские спецслужбы. Киев это отрицает. С момента убийства прошло двое суток.

В убийстве ФСБ подозревает гражданку Украины Наталью Вовк 1979 года рождения, которая 23 июля приехала в Россию вместе с 12-летней дочерью.

Они якобы арендовали квартиру в доме в Москве, где жила Дугина, а в день ее гибели приехали на фестиваль "Традиция", утверждают в спецслужбе.

По версии ФСБ, Вовк, следившая за Дугиной на автомобиле Mini Cooper, на котором трижды меняли номера, совершила управляемый взрыв ее машины, а затем вместе с дочерью уехала через Псков в Эстонию.

Вскоре после того, как ФСБ сообщила о раскрытии убийства, произошедшее прокомментировал сам Александр Дугин. Его слова опубликовал бизнесмен, владелец телеканала "Царьград" Константин Малофеев. Дугин сказал, что его дочь "положила свою девичью жизнь" на "алтарь Победы" и призвал к возмездию за ее гибель.

Кроме того, пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин направил Дугину телеграмму с соболезнованиями.

Дочь Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе вечером 20 августа. Перед этим она вместе с отцом посетила фестиваль "Традиция" в подмосковной усадьбе Захарово.

Лидер самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин вскоре обвинил в смерти Дугиной украинских диверсантов, которые якобы хотели взорвать ее отца.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк категорически отверг обвинения в адрес украинской стороны в причастности к взрыву.

"Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", – сказал Подоляк.

По его мнению, это убийство свидетельствует о борьбе за власть и влияние различных группировок внутри России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984318-fsb-zayavila-o-raskrytii-ubiystva-dari-duginoy/