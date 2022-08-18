Трасс победит на выборах в премьеры Британии, показал опрос Sky News

Лиз Трасс. Фото: Clodagh Kilcoyne-Pool/Getty Images

Действующая глава МИД Великобритании Лиз Трасс может победить на предстоящих выборах на пост премьер-министра страны. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Sky News.

Согласно результатам опроса, 66 процентов членов Консервативной партии отдают предпочтение Трасс. Тогда как всего 34 процента - ее оппоненту Риши Сунаку, если исключить тех, кто воздержался от голосования YouGov от Sky News. Опрос завершился 17 августа утром.

При этом 57 процентов респондентов сообщили, что уже проголосовали, а 38 процентов - только собираются это сделать. Напомним, что имя преемника Бориса Джонсона станет известно 5 сентября.

При этом опрос также показал, что 55 процентов консерваторов выразили мнение, что были неправы, поспособствовав отставке Джонсона. 40 процентов консерваторов заявляют обратное.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983765-trass-pobedit-na-vyborah-v-premery-britanii-pokazal-opros-sky-news/