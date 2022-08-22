Эрдоган обсудит с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить в предстоящем телефонном разговоре с президентом России Путиным ситуацию на Запорожской АЭС и войну в Украине, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Переговоры ожидаются на этой неделе. Эрдоган, как ожидается, призовет российскую сторону принять меры для решения ситуации на ЗАЭС.

"Темы ранее обозначил господин президент. Это ситуация на Запорожской АЭС и в целом само урегулирование украинского кризиса. Турция продолжает играть свою честную посредническую роль в этом конфликте, будучи единственной страной, которая завоевала доверие обеих сторон", - сказал источник.

Напомним, 18 июля Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем Антониу Гутерришем во Львове. Перед этим состоялась встреча турецкого лидера с Путиным в Сочи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984222-erdogan-obsudit-s-putinym-situatsiyu-na-zaporozhskoy-aes/