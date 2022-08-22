Президент Австрии получил сотрясение мозга после падения в горах

Александер ван дер Беллен. Фото: DIETMAR STIPLOVSEK/APA/AFP via Getty Images

Федеральный президент Австрии Александер ван дер Беллен получил легкое сотрясение мозга, а также ссадины во время похода в горы, об этом говорится на его странице в Twitter.

Сообщается, что Александер ван дер Беллен в воскресенье, 21 августа, поскользнулся во время горного похода на Каунерграт. В результате инцидента президент Австрии был доставлен в больницу сотрудниками спецподразделения Cobra.

"Федеральный президент получил ссадины и легкое сотрясение мозга и проведет ночь в больнице по совету лечащих врачей", – говорится в публикации.

Кроме того, он отменил свое участие на форуме Альпбах, который состоится 22 и 23 августа.

В июне президент США Джо Байден упал во время велопрогулки. Позже в Белом доме сообщили, что президент не пострадал от падения – с ним все в порядке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984219-prezident-avstrii-poluchil-sotryasenie-mozga-posle-padeniya-v-gorah/