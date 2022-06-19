Джо Байден упал с велосипеда во время прогулки (видео)

Джо Байден. Фото: twitter.com/POTUS

Президент США Джо Байден упал во время велопрогулки. Момент попал на камеры и разлетелся по соцсетям. В Белом доме рассказали о самочувствии главы государства, передает РИА Новости.

На распространившихся в Сети кадрах видно, как Байден едет с группой людей на велосипедах. Стоящие неподалеку журналисты окликают его и задают вопросы. Подъехав к представителям СМИ, Байден упал набок вместе с велосипедом.

В Белом доме сообщили, что президент не пострадал от падения - с ним все в порядке. Медицинская помощь ему не потребовалась.

"Как сказал президент, при спешивании он зацепился ногой за педаль, с ним все в порядке. Медицинская помощь не требуется. Президент с нетерпением ждет возможности провести остаток дня со своей семьей", - сообщили в Белом доме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974711-dzho-bayden-upal-s-velosipeda-vo-vremya-progulki-video/