СМИ: Эрдоган обсудит с кабмином Турции детали переговоров с Зеленским и Путиным

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: instagram.com/rterdogan

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 августа обсудит с кабинетом министров детали минувших переговоров с президентами Украины и России Зеленским и Путиным, передает РИА Новости со ссылкой на TRT Haber.

Главными темами мероприятия станут экономика Турции, война в Украине, ситуация на Запорожской АЭС. Кроме того, Эрдоган обсудит детали переговоров с Зеленским и Путиным.

"Также будут обсуждаться события в экономике и последняя ситуация в контртеррористических операциях. Будут обсуждены переговоры Эрдогана с Путиным и Зеленским", - сказано в сообщении турецкого телеканала.

После встречи с министрами президент Турции выступит с обращением к нации.

"Процесс нормализации отношений с Израилем и события в Восточном Средиземноморье также будут в повестке дня кабинета министров. После встречи президент Эрдоган выступит с обращением к нации", - сообщил телеканал.

Напомним, встреча Эрдогана с Зеленским и генсеком ООН Гутерришем состоялась во Львове 18 августа. Перед этим президент Турции встретился с Путиным в Сочи.

После этих мероприятий он заявил о готовности устроить встречу двух президентов в Турции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984198-smi-erdogan-obsudit-s-kabminom-turtsii-detali-peregovorov-s-zelenskim-i-putinym/