Путин заявил, что Россия будет проводить отвечающую ее интересам политику

Владимир Путин. Фото: twitter.com/kremlinrussia

Российский президент Владимир Путин в обращении по случаю Дня Государственного флага страны заявил, что Россия никогда не отступит от традиционных ценностей. Обращение доступно на сайте Кремля.

"Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим, - правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой, непрерывной истории России <...> Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества", - говорится в обращении президента России.

На прошлой неделе в другом видеообращении Путин назвал тщетными внешние попытки "отменить" культуру России. А также посчитал невозможным полное импортозамещение в возглавляемой им стране. По мнению российского президента, импортозамещение необходимо лишь в некоторых отраслях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984162-putin-zayavil-chto-rossiya-budet-provodit-otvechayuschuyu-ee-interesam-politiku/