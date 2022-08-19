Путин назвал полное импортозамещение в России невозможным
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Президент России Владимир Путин на совещании по развитию судостроительной отрасли рассказал, что стране не нужно полное импортозамещение, оно необходимо лишь в некоторых отраслях, передает РБК со ссылкой на трансляцию мероприятия на телеканале "Россия 24".
Как отметил российский президент, России необходимо развиваться в сфере строительства кораблей. В частности, больше операций должно проводиться по ремонту судов, их дооборудованию и оснащению. А полное импортозамещение в России невозможно.
"Все импортозаместить невозможно, да и не нужно этого делать, но добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, по самым значимым производственным процессам и технологиям - нужно", - говорит Путин.
Российский президент заявил, что перебои с поставками определенных товаров из западных стран в Россию возникли из-за "чисто политических, конъюнктурных, сиюминутных соображений и причин".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983892-putin-nazval-polnoe-importozameschenie-v-rossii-nevozmozhnym/