Путин назвал тщетными попытки "отменить" Россию

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В видеообращении к участникам фестиваля "Таврида.Арт" в России президент Владимир Путин заявил, что попытки "отменить" возглавляемую им страну являются тщетными. Сообщение доступно на сайте Кремля.

"Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории. Но историю делают люди", - сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что многие страны переходят границы разумного в стремлении отрицать Россию.

А недавно Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обменялись сообщениями в День освобождения Кореи, который отмечается 15 августа. Путин в своей телеграмме выразил надежду, что отношения двух стран будут развиваться дальше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983305-putin-nazval-tschetnymi-popytki-otmenit-rossiyu/