СМИ: ЕС выразил надежду, что решение по "ядерной сделке" с Ираном примут на этой неделе

Флаг ЕС. Фото: Gettty Images/Daniel Day

В Евросоюзе выразили надежду, что решение по возобновлению "ядерной сделки" с Ираном будет принято уже на этой неделе, передает ТАСС со ссылкой на испанскую газету El Pais.

Как предполагают европейские источники, возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) может быть достигнуто уже 19 августа. Сейчас необходимо дождаться официального ответа США и Британии.

Ранее Иран направил ЕС ответ по возвращению к переговорам по СВПД. Одним из условий Тегерана стали гарантии того, что они получат от возобновления обещанную экономическую выгоду. Помимо этого, Иран потребовал прекращение расследований МАГАТЭ на различных иранских объектах.

Участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который был подписан в 2015 году, являются Иран, США, Россия, Франция, Великобритания, Германия и Китай. При Трампе в 2018 году Штаты вышли из сделки, заявив, что Тегеран не выполнял предписанные обязательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983588-smi-es-vyrazil-nadezhdu-chto-reshenie-po-yadernoy-sdelke-s-iranom-primut-na-etoy-nedele/