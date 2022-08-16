Иран направил ЕС официальный ответ по восстановлению "ядерной сделки"

Иран, Тегеран. Иллюстративное фото: piqsels.com

Иран 15 августа направил Евросоюзу официальный ответ по возвращению Тегерана к переговорам по "ядерной сделке" 2015 года, передает Politico со ссылкой на источники.

Одно из условий возвращения Ирана к "ядерной сделке" или Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) - гарантии, что Тегеран получит от этого обещанную экономическую выгоду.

Кроме того, Тегеран заявил, что "ядерная сделка" может быть восстановлена лишь в том случае, если расследование МАГАТЭ на различных ядерных объектах в Иране будет прекращено навсегда. В прошлом инспекторы агентства нашли там следы различных ядерных материалов.

Ранее почти те же требования озвучил постпред Ирана при ООН на минувшей конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан Ираном и другими странами, включая США, в 2015 году. Но при Трампе в 2018 году Штаты вышли из нее, сославшись на то, что Иран не выполняет свои обязательства.

Согласно сделке, страны-участницы пообещали не вводить санкции против Ирана, если последний откажется от разработки ядерного оружия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983372-iran-napravil-es-ofitsialnyy-otvet-po-vosstanovleniyu-yadernoy-sdelki/