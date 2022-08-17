Китай заявил, что антироссийские санкции поддержали всего 15% мирового сообщества
Опубликовано:
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь отметил в Twitter, что санкции против России из-за войны в Украине поддерживает только 15 процентов мирового сообщества.
Остальные 85 процентов населения мира, как утверждает Чжао, не поддержали санкций. И поэтому нельзя утверждать, что все мировое сообщество высказалось за антироссийские санкции, говорит официальный представитель МИД КНР.
"Только большинство считается международным сообществом", - написал Чжао Лицзянь.
С начала войны в Украине правительство КНР высказалось против введения односторонних мер.
При этом санкции против России с февраля уже неоднократно вводили США, Британия, страны ЕС, Япония, Канада, Украина. Ряд государств, включая Швейцарию, начали замораживать у себя российские активы. Поддержали антироссийские санкции также в Южной Корее.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983531-kitay-zayavil-chto-antirossiyskie-sanktsii-podderzhali-vsego-15-mirovogo-soobschestva/