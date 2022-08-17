Китай заявил, что антироссийские санкции поддержали всего 15% мирового сообщества

Чжао Лицзянь. Фото: Kyodo News via Getty Images

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь отметил в Twitter, что санкции против России из-за войны в Украине поддерживает только 15 процентов мирового сообщества.

Остальные 85 процентов населения мира, как утверждает Чжао, не поддержали санкций. И поэтому нельзя утверждать, что все мировое сообщество высказалось за антироссийские санкции, говорит официальный представитель МИД КНР.

"Только большинство считается международным сообществом", - написал Чжао Лицзянь.

С начала войны в Украине правительство КНР высказалось против введения односторонних мер.

При этом санкции против России с февраля уже неоднократно вводили США, Британия, страны ЕС, Япония, Канада, Украина. Ряд государств, включая Швейцарию, начали замораживать у себя российские активы. Поддержали антироссийские санкции также в Южной Корее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983531-kitay-zayavil-chto-antirossiyskie-sanktsii-podderzhali-vsego-15-mirovogo-soobschestva/