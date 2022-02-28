Южная Корея поддержала антироссийские санкции

Флаг Южной Кореи. Иллюстративное фото: Pixabay

Правительство Южной Кореи поддержало антироссийские международные санкции и хочет запретить экспорт стратегических материалов в Россию, передает РБК.

Помимо этого Сеул выступил за отключение России из платежной системы SWIFT. Об этом южнокорейские представители сообщили Соединенным Штатам.

Тем временем президент Бразилии Жаир Болсонару отказался вводить санкции против России. А Евросоюз запретил российским авиалиниям приземляться, взлетать или пролетать над территорией стран, входящих в состав ЕС.

Закрыл авиасообщение с Россией также Кипр.

Австралия запретила Владимиру Путину и другим его соратникам въезд в страну.

Напомним, российско-украинские переговоры на белорусской границе, согласно сообщениям СМИ, состоятся в понедельник утром.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958354-yuzhnaya-koreya-podderzhala-antirossiyskie-sanktsii/