131 миллион долларов Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан

Гульнара Каримова. Фото: instagram.com/iman.k17

Часть средств Гульнары Каримовой вернут на родину в Узбекистан, передает пресс-служба Министерства юстиции соседней республики.

Сообщается, что Узбекистан сотрудничает с органами из Швейцарии, США, Франции, России и других стран по вопросу возврата активов, которые были незаконно вывезены из страны Каримовой и ее сообщниками.

"Одиннадцатого февраля 2022 года Швейцария и Узбекистан провели раунд переговоров, в ходе которых обе делегации в принципе согласились создать новый многосторонний трастовый фонд Организации Объединенных Наций.

Фонд будет использован для возврата активов, которые были окончательно конфискованы в рамках уголовного производства в отношении Гульнары Каримовой", - гласит сообщение.

На данный момент сумма примерно в 131 миллион долларов готова к возврату. Возвращенные деньги будут направлены на улучшение благосостояния населения Узбекистана.

Напомним, в марте 2020 года в рамках нового уголовного дела суд увеличил Каримовой срок тюремного заключения до 13 лет и четырех месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956152-131-million-dollarov-gulnary-karimovoy-vernut-v-uzbekistan/