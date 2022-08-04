Иран назвал условие для возвращения к переговорам по "ядерной сделке" с США

Маджид Тахт-Раванчи. Кадр из видео: YouTube/ООН

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) назвал США условие для возвращения страны к переговорам по "ядерной сделке", передает РБК со ссылкой на трансляцию мероприятия.

По словам иранской стороны, они вернутся к переговорам лишь в том случае, если Вашингтон даст гарантии, что Иран получит от этого экономические выгоды.

"С апреля 2021 года Иран добросовестно вел переговоры с другими участниками по поводу возобновления полного исполнения сделки. Достижение этой цели откладывается, потому что США еще не решили дать гарантии того, что Иран получит обещанные соглашением экономические выгоды", - сказал Тахт-Раванчи.

Участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) являются Иран, США, Россия, Франция, Великобритания, Германия и Китай. Согласно сделке, страны-участницы, кроме Ирана, пообещали не вводить санкции против Тегерана.

Взамен иранская сторона должна была отказаться от разработки ядерного оружия, ограничить степень обогащения урана и дать представителям МАГАТЭ беспрепятственный доступ к своим ядерным объектам.

Сделка была подписана в 2015 году, но при Трампе в 2018 году США вышли из нее, сославшись на то, что Иран не выполняет свои обязательства. Последняя на этом фоне открыто начала нарушать предписанные в СВПД обязательства.

В прошлом году Байден выразил желание вернуться к ядерной сделке, если Иран согласится вновь выполнять свои обязательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981675-iran-nazval-uslovie-dlya-vozvrascheniya-k-peregovoram-po-yadernoy-sdelke-s-ssha/