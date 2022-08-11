Песков заявил, что многие страны в отрицании России переходят границы разумного

Дмитрий Песков. Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в стремлении отрицать Россию многие страны переходят границы разумного, передает телеканал "Россия 1".

Песков прокомментировал решение властей Литвы отнять у литовских фигуристов государственные награды за участие в российском шоу.

"Действительно, мы видим, что очень многие страны переходят какие-то границы разумного. Можно ли отрицать Чайковского? Нельзя. Можно ли отрицать Россию? Нельзя. Хотите вы или не хотите – это просто невозможно. Можно ли отрицать те награды, которые заработали спортсмены, которые выступали, кстати, за ту же Литву, которые делали так, чтобы флаг Литвы поднимался? Тоже невозможно. Вы можете это указом аннулировать, но это невозможно", – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, даже если спортсменов лишат наград, у них все равно останутся поклонники, в том числе и в Литве.

Ранее Песков назвал продовольственный кризис результатом ошибок западных стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982671-peskov-zayavil-chto-mnogie-strany-v-otritsanii-rossii-perehodyat-granitsy-razumnogo/