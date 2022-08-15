Ким Чен Ын отправил Путину ответную телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи

Ким Чен Ын. Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Северокорейский лидер Ким Чен Ын ответил президенту России Владимиру Путину на поздравление с Днем независимости КНДР, передает РБК со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Чен Ын в телеграмме отметил вклад Красной армии в борьбе за освобождение Кореи от японской оккупации.

"В поздравительной телеграмме товарищ Ким Чен Ын по случаю 77-летия освобождения Кореи от имени правительства КНДР и корейского народа послал теплый привет президенту России, российскому правительству и народу", – говорится в заявлении.

Ранее российский президент Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи, который отмечается 15 августа. Он выразил уверенность, что двусторонние отношения России и КНДР будут развиваться дальше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983193-kim-chen-yn-otpravil-putinu-otvetnuyu-telegrammu-po-sluchayu-dnya-osvobozhdeniya-korei/