Зеленский уволил начальников управления СБУ в Киеве и ряде областей Украины

Владимир Зеленский. Фото: Serhat Cagdas/Anadolu Agency via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальников Службы безопасности страны (СБУ) в Киеве и ряде областей, передает "Украинская Правда" со ссылкой на указ Зеленского.

Мера коснулась начальников управлений в Киеве, а также в Киевской, Львовской и Тернопольской областях.

Таким образом, Сергей Заяц был уволен с поста начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Та же участь затронула Артема Бондаренко и Юрия Борейчука, которые занимали должности глав во Львовской и Тернопольской областях соответственно.

Причины увольнения в документе не указываются.

В конце июля Зеленский уволил Руслана Демченко с поста первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. А также отстранил от должностей генпрокурора Украины и главу СБУ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983239-zelenskiy-uvolil-nachalnikov-upravleniya-sbu-v-kieve-i-ryade-oblastey-ukrainy/