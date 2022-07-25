Зеленский уволил замсекретаря СНБО Украины

Владимир Зеленский. Кадр видео: Telegram/@V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Руслана Демченко, передает "Украинская Правда".

"Уволить Руслана Демченко с должности первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.

Ранее СМИ сообщали, что Демченко подпадал под люстрацию, то есть есть ему на определенный срок было запрещено занимать должности в государственном аппарате, избираться в правительственные органы.

Но позже его имя убрали из соответствующего списка на сайте министерства юстиции Украины. Наряду с этим в офисе Зеленского отказались оглашать результаты люстрационной проверки Демченко.

Недавно Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Украины и главу СБУ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980097-zelenskiy-uvolil-zamsekretarya-snbo-ukrainy/