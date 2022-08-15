Премьер Беларуси рассказал про сигналы о сотрудничестве со стороны Запада
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал, что страны Запада много раз заявляли о готовности сотрудничать со страной. Также увеличился экспорт в западные государства, передает БелТА.
По словам Головченко, экспорт в "недружественные" для Беларуси страны за последние полгода составил 3,5 млрд долларов из общего показателя в 17 млрд долларов.
"Я думаю, что какое-то отрезвление все равно произойдет. Более того, сигналов о готовности работать с нами очень много", - заявил белорусский премьер.
В конце июня стало известно, что Беларусь продлила запрет на ввоз товаров из нескольких западных стран до конца текущего года. Мера была предпринята в ответ на санкции со стороны Запада.
Также мы писали, что правительство Канады ввело санкции в отношении Головченко и других высокопоставленных лиц страны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983172-premer-belarusi-rasskazal-pro-signaly-o-sotrudnichestve-so-storony-zapada/