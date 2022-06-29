Беларусь продлила запрет на ввоз товаров из ряда западных стран

Флаг Беларуси. Фото: Getty Images/ uzhursky

Беларусь продлила запрет на ввоз ряда продуктов из Запада до конца года. Соответствующее сообщение было опубликовано на Национально-правовом Интернет-портале страны.

Запрет на ввоз более 20 групп товаров был продлен до 31 декабря текущего года.

Как пишет РИА Новости, запрет был впервые введен 1 января 2022 года. Белорусское правительство наложило эмбарго на мясо крупного рогатого скота, свинину, субпродукты, кондитерские изделия, молоко, орехи, фрукты и другие продукты из стран, которые ранее ввели санкции против Беларуси.

В частности, это США, Канада, Норвегия, Албания, Великобритания, Швейцария и другие страны.

Напомним, на днях правительство Канады ввело санкции в отношении премьер-министра Беларуси Романа Головченко и ряда других высокопоставленных лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976167-belarus-prodlila-zapret-na-vvoz-tovarov-iz-ryada-zapadnyh-stran/