Канада ввела санкции против премьера Беларуси Головченко и других чиновников

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Власти Канады ввели санкции в отношении премьер-министра Беларуси и других высокопоставленных лиц страны. Сообщение появилось на сайте канадского правительства.

Всего в обновленный санкционный список вошло 13 физических лиц и две белорусские компании.

Среди физических лиц числятся премьер Беларуси Роман Головченко, министр внутренних дел Юрий Сиваков, глава МИД Владимир Макей, министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов, министр энергетики Виктор Каранкевич и другие высокопоставленные лица при правительстве.

"Канада также запретила экспорт в Беларусь передовых технологий и товаров, которые могут быть использованы при производстве оружия, а также импорт и экспорт широкого спектра предметов роскоши между Канадой и Беларусью", - говорится в сообщении.

Канадские санкции также коснулись компаний "Белтаможсервис" и "Белтелерадио".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975939-kanada-vvela-sanktsii-protiv-premera-belarusi-golovchenko-i-drugih-chinovnikov/