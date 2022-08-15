10 российских самолетов застряли в Германии из-за санкций ЕС

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10 российских самолетов остались в аэродромах в Германии после закрытия Евросоюзом воздушного пространства для судов из России, передает "Европейская Правда" со ссылкой на RND.

Почти сразу после начала войны в Украине западные страны объявили о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов.

Министерство транспорта Германии сообщило, что из-за данного запрета 10 российских самолетов не могут теперь быть перевезены из их аэродромов или использоваться владельцами.

Российские судна сейчас расположены в Баден-Бадене, Лейпциге, Кельне, Франкфурте-Хане.

Наряду с этим владельцам разрешается проводить техническое обслуживание этих самолетов. Но при этом только те работы, что направлены на "временную защиту" судов.

Ранее мы писали, что США собираются арестовать принадлежащий российскому олигарху самолет, который находится на территории Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983161-10-rossiyskih-samoletov-zastryali-v-germanii-iz-za-sanktsiy-es/