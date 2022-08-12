Навальный основал в колонии "профсоюз зэков и тюремщиков"

Алексей Навальный. Фото: t.me/Lshot

Отбывающий наказание в колонии российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил в Twitter, что создал профсоюз для заключенных и сотрудников исправительного учреждения. Пока что политик является его единственным членом.

"А я просто создал профсоюз зэков и тюремщиков. Серьезно. И у нас уже есть победы", - написал российский оппозиционер в Twitter.

Основанный им профсоюз под названием "Промзона" представляет собой объединение "трудоустроенных на предприятиях уголовно-исполнительной системы".

Свое решение Навальный объяснил тем, что тоже трудоустроен, отбывая наказание в колонии.

"Я работник колонии. Швей. И другие зэки тоже работники. И охранники тоже работники колонии. С точки зрения трудовых прав мы не различаемся. Мы можем создать профсоюз для защиты своих прав", - говорит он.

Оппозиционер поделился, что сотрудники администрации колонии назвали его профсоюз "незаконным". Затем ему вручили "предостережение о готовящемся преступлении".

Пока что профсоюз Навального состоит из одного человека - его самого.

Напомним, в начале июня Навальный сообщил о новом уголовном деле против него.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982904-navalnyy-osnoval-v-kolonii-profsoyuz-zekov-i-tyuremschikov/