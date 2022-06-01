Навальный сообщил о новом уголовном деле против него

Алексей Навальный. Фото: instagram.com/navalny

Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил на своей странице в Instagram, что следователь передал ему уведомление о новом уголовном деле.

По словам Навального, его обвиняют в создании экстремистской группы, разжигании "ненависти к чиновникам и олигархам", а также в призывах к несогласованным митингам. Он отметил, что ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

"Еще и 8 дней не прошло, как в силу вступил приговор, по которому мне дали 9 лет строгого режима, и сегодня вот уже снова следователь прискакал и официально предъявил обвинение по новому делу. Я, оказывается, создал экстремистскую группу, чтобы разжигать ненависть к чиновникам и олигархам. А когда меня посадили, осмелился быть этим недовольным (действительно, что это я) и звал на митинги", – написал политик.

Ранее Мосгорсуд оставил в силе приговор Алексею Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971928-navalnomu-predyavili-obvinenie-po-novomu-ugolovnomu-delu/